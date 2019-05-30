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У Кабміні готові виступити зі звітом у Раді

Новини » Політика    30.05.2019 - 14:08
У Кабміні готові виступити зі звітом у Раді
Фото: Павло Розенко (УНІАН)

Звіт Кабміну на сьогодні вже подано парламенту

Кабінет міністрів України у будь-який час може представити народним депутатам звіт про діяльність уряду. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд вчасно подав звіт, який на сьогоднішній день знаходиться у Верховній раді.

"Кабінет міністрів готовий прийти до Верховної ради і відзвітувати про свою роботу в будь-який час, коли це визначить Рада", - зазначив Розенко.

Нагадаємо, сьогодні український парламент провалив відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, яка б спричинила за собою відставку всього уряду. відзначимо, він подав заяву про відставку після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до членів уряду з проханням скласти повноваження.

Представник уряду у Верховній раді, нардеп Вадим Денисенко прогнозував, що Рада може провалити відставку Гройсмана. Він вважав, що для цього може не вистачити голосів, так як багато депутатів вже приступили до роботи на округах після оголошення дострокових виборів.

 

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