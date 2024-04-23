Кабмин уволил заместителя Умерова

Половенко Виталий Николаевич

В Вооруженных Силах с 15 июля 2000 года по настоящее время. С 2019 по 2023 год - начальник отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.

1 декабря 2023 г. назначен Кабинетом министров Украины на должность заместителя министра обороны Украины. Тогда сообщалось, что в команде Минобороны Половенко будет отвечать за вопросы тылового обеспечения.

Уже в январе он заявлял, что ряд компаний, заключивших договор с Министерством обороны Украины в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями по качественной и своевременной поставке продуктов Вооруженным силам Украины.

Также Половенко устроил внезапную проверку продуктовых складов для ВСУ. Поводом послужили жалобы военных.

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