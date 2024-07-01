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Кабмин остановил финансирование строительства укрытий для энергетических объектов, - Шкиль

Фото: Кабмин остановил финансирование строительства укрытий для энергетических объектов, - Шкиль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Кабмин остановил финансирование проектов Autostrada по строительству укрытий для энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины и владельца компании Autostrada Максима Шкиля.

"В апреле опубликовал сообщение о критической ситуации с расчетами за выполненные работы по инфраструктурным объектам, в частности за строительство третьего уровня защиты энергетических объектов и водопровода на Днепропетровщине, одним из ключевых подрядчиков выполнения этих работ является Autostrada. Была ли реакция главы правительства. Да, мгновенная и мгновенная и максимально деструктивная – Денис Шмигаль полностью остановил все платежи и дал поручение БЭБ и ГАСУ проверить цены и строительство защиты энергетических объектов”, – отметил Шкиль.

По его словам, по объектам компании все проверяющие подразделения зафиксировали единственную проблему – отсутствие финансирования.

"Реально устал коммуникировать не публично с людьми, которым вообще ничего в этой жизни не виноват, значительная часть которых, по моему глубокому убеждению, случайно попали и находятся на занимаемых должностях, придя во власть или политику исключительно на поддержке и имени Владимира Зеленского и сейчас делают все для уничтожения его рейтинга и дистабилизации ситуации внутри страны", - добавил он.

Третий уровень защиты подстанций, выполняемый "Автострада", в соответствии с подписанными еще в мае 2023 года договорами, должен быть завершен до конца июня 2024 года, но из-за отсутствия финансирования - профинансировано только 10% стоимости - образовались большие долги, из-за чего работы полностью остановлены и как результат третий уровень защиты не выстроен.

Это касается всех без исключения подрядных организаций, осуществляющих строительство третьего уровня защиты энергетических объектов. Сегодня долг перед компанией составляет около 9 млрд грн.

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