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Кабмин изменил порядок предоставления ВПЛ жилья для временного проживания

Иллюстративное фото: порядок получения жилья для ВПЛ сменил Кабмин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания ВПЛ.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина с ссылкой на его Telegram-канал.

По его данным, новые изменения предполагают ведение учета граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, даже при отсутствии такого фонда в общине на момент их обращения.

Также будут определены приоритетные критерии предоставления жилья для членов семьи военнослужащих среди ВПЛ и лиц, совершивших повторное перемещение после 24 февраля 2022 года.

Лубинец отметил, что взятие ВПЛ на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, является необходимым условием для их интеграции в принимающих общинах.

"Это создает возможность сформировать статистику для эффективной политики в этом направлении и привлечения инвестиций от государства и международных партнеров", - считает Лубинец.

Выплаты переселенцам в Украине

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года государство ввело помощь для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в более безопасные районы.

С 1 ноября в Украине запущен новый механизм назначения выплат. Правда, он коснется не всех. Так, для оформления должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности. Кроме того, нововведение касается только тех переселенцев, впервые обращающихся за назначением такой помощи.

Также переселенцы могут обратиться за бесплатной медицинской помощью в любую больницу в Украине.

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