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Кабмин сменил руководителя "ПлейСити": кто возглавит регулятора игорного бизнеса

12:30 27.08.2026 Чт
2 мин
Геннадий Новиков покинул пост после 16 месяцев работы
aimg Анастасия Мацепа
Фото: Геннадий Новиков покинул пост главы агентства ПлейСити (Facebook Геннадия Новикова)

Кабинет министров уволил Геннадия Новикова с должности главы государственного агентства ''ПлейСити'', регулирующего сферу азартных игр и лотерей. Соответствующее решение правительство приняло 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабинета министров №842.

Главное:

  • Геннадий Новиков покинул пост председателя ''ПлейСити'' после 16 месяцев работы.
  • Заявление об отставке он подал в середине июля.
  • Временно возглавит агентство Алексей Томашук.
  • ''ПлейСити'' создали в марте 2025 года вместо ликвидированной КРАИЛ.

Кабинет министров в среду, 26 августа, принял отставку Геннадия Новикова и уволил его с должности главы государственного агентства ''ПлейСити''. Новиков подал заявление об увольнении в середине июля – на следующий день после отставки правительства.

Временным исполняющим обязанности главы ''ПлейСити'', согласно другому указу , станет Алексей Томашук. В настоящее время он занимает должность заместителя председателя Агентства по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Еще в июле глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагал проводить открытый конкурс на должность главы ''ПлейСити''. По его замыслу, к отбору должны присоединиться представители Национального антикоррупционного бюро и международные эксперты.

Что известно о ''ПлейСити''

Государственное агентство ''ПлейСити'' было создано в марте 2025 года. Оно стало центральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере.

Агентство было создано вместо ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

В апреле 2025 года Кабмин назначил Геннадия Новикова главой ''ПлейСити''. Он занимал должность около 16 месяцев.

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