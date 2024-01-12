Кабмин утвердил порядок направления военных для осмотра на состояние опьянения

Народный депутат отметил, что утверждение правительством состоялось в соответствии с частью 7 статьи 266-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, Кабмин согласовал порядок направления для соответствующего осмотра:

военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов,

а также военнослужащих ВСУ.

Мельничук уточнил, что речь идет об осмотре на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывании под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, и проведения такого осмотра.

О чем идет речь

Как поясняют на сайте Верховной Рады, согласно статье 266-1 военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов, а также военнослужащие ВСУ, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственные препараты, снижающие их внимание и скорость реакции, подлежат соответствующему осмотру.

Осмотр производится должностным лицом, уполномоченным на то начальником органа управления Военной службы правопорядка в ВСУ или командиром (начальником) воинской части (учреждения, организации, предприятия, заведения, подразделения), иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения, с использованием специальных технических средств и тестов

"В случае несогласия... на проведение осмотра... или в случае несогласия с его результатами осмотр проводится в учреждениях здравоохранения. Перечень заведений... утверждается управлениями здравоохранения местных государственных администраций. Проведение осмотра... в других заведениях запрещается", - говорится в документе.

Составление выводов в заведении здравоохранения по результатам осмотра производится в присутствии должностного лица, уполномоченного на то начальником органа управления Военной службы правопорядка в ВСУ или командиром (начальником) воинской части (учреждения, организации, предприятия, заведения, подразделения), иного образованного соответственно в законы Украины военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения.

При проведении осмотра с использованием специальных технических средств и тестов уполномоченное должностное лицо "применяет специальные технические средства видеозаписи, а в случае их отсутствия или невозможности применения таких средств осмотр проводится в присутствии двух свидетелей. В случае применения специальных технических средств видеозаписи материалы видеозаписи обязательно приобщаются к протоколу об административном правонарушении".