Уряд заборонив працівникам держпідприємств працювати дистанційно з-за кордону

Згідно з документом, для працівників може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків.

"Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку", - йдеться в постанові

У разі перебування працівників в робочий час за кордоном без рішення про відрядження до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Крім того, у разі перебування членів виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання в робочий час поза межами робочого місця в Україні без відповідного рішення, або перебування в робочий час за кордоном, за винятком перебування у відрядженні, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення чи припинено їх повноваження.

Нагадаємо, раніше уряд заборонив держслужбовцям працювати дистанційно з-за кордону.