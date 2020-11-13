Кабмін заборонив відвідувати спортивно-оздоровчі комплекси Sport life!

Клієнтам забороняється відвідувати спортивно- оздоровчі комплекси, згідно з постановою КМУ від 11 листопада 2020 р. № 1100, тому клієнтам заборонено відвідування за їх сплаченими картками.

Своєю чергою клієнтські відділи продовжують працювати у звичайному режимі.

"Це злочин - забирати у людей можливість оздоровлюватися, а у тих, хто перехворів ковідом - відновитися, плаваючи в басейнах", - зазначив Дмитро Єкімов, засновник групи компаній Sport Life.

Українці хочуть продовжувати оздоровлюватися й зміцнювати імунітет з допомогою тренувань.

За словами відвідувача мережі Антона, який перехворів ковідом, постійне плавання в басейні дуже допомагає йому відновитися в найкоротші терміни. На третій тиждень після хвороби він вже плавав і зараз почуває себе добре - це допомагає йому.

Бережіть себе і ваших рідних, мийте руки і залишайтеся здоровими.