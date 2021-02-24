Кабмін заборонив пасажирські перевезення в "червоній" зоні карантину

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, що ухвалений документ вносить зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Відтак, в регіонах із "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки встановляється заборона на регулярні та нерегулярні автомобільні та залізничні пасажирські перевезення, а також на роботу міського електротранспорту та метрополітену.

Міністр уточнив, що заборона не діятиме на транзитні пасажирські перевезення та перевезення на легкових автомобілях, де не більше 5 людей з урахуванням водія та без урахування осіб віком до 14 років.

Також рух персонального транспорту не підпадає під обмеження.

При цьому перевезення службовим транспортом буде дозволено в разі забезпечення всіх пасажирів засобами індивідуального захисту та виключно за маршрутом, про який поліція має бути поінформована за два дні до виконання рейсу.

Спецрейси залізничного транспорту у приміському сполученні дозволяється виконувати відповідно до рішень обласних державних адміністрацій за погодженням Мінінфраструктури та МОЗ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що постанова, прийнята з доопрацюванням в одноденний термін та з урахуванням можливих зауважень інших міністрів, набуде чинності за 7 днів після ухвалення.

"Ми, навіть підтримавши сьогодні ці зміни, в будь-якому випадку маємо час на їх опрацювання, а також врахування зауважень народних депутатів, а також наших колег. Я буду пропонувати під час доопрацювання з вашої пропозиції пункт про регулярні та нерегулярні авіаційні пасажирські перевезення прибрати, залишити лише зміни до пункту 11", - сказав Степанов.