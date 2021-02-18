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Кабмін заморозив ціни на газ ще для однієї категорії споживачів

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 10:54
Кабмін заморозив ціни на газ ще для однієї категорії споживачів Фото: церква (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів обмежив ціну на газ для релігійних організацій на рівні 6,99 гривень за кубометр. Ціна буде діяти у період з 1 лютого до 31 березня 2021 року.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 17 лютого 2021 року №104 про встановлення карантину, яка оприлюднена на сайті уряду.

"Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами постачання між релігійними організаціями та постачальниками (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності релігійних організацій) на рівні, встановленому для побутових споживачів", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Крім того, більшість постачальників знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом. Компанії встановили її на рівні граничної - 6,99 грн за кубометр.

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