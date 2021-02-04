Кабмін зацікавлений у прискоренні інфляції для розігріву економіки, - Шмигаль

Кабінет міністрів України зацікавлений у прискоренні інфляції. У такому випадку відновлення економіки у 2021 році може бути трохи вищим, ніж урядовий прогноз.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час заходу "Глобальний огляд економіки України" Європейської бізнес асоціації, який транслювався на Youtube.

Як нагадав Шмигаль, міжнародні фінансові організації та рейтингові агенції прогнозують відновлення економіки України після кризи. Прогноз уряду на 2021 рік дає зростання ВВП на 4,6%. При цьому очікується досить низька інфляція.

"Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція сьогодні, якщо говорити економічною мовою, розігрівала економіку і давала ще кращі можливості для розвитку і збільшення ВВП не лише на 4,6%, а можливо навіть і вище", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік закладений рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства, та подорожчання енергоносіїв (як автомобільного пального, так і природного газу для потреб населення та залежних від нього послуг ЖКГ).