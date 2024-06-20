Кабмин заблокировал помощь Чернигову от столицы на строительство укреплений, - секретарь Киевсовета

"Центральные власти заблокировали 25 млн грн от Киева Чернигову на восстановление и строительство фортификаций. Чиновники в буквальном смысле слова заблокировали городам возможность защищаться от наступления России и помогать друг другу. Вдуматься: во время большой войны, которой в Европе не было почти 80 лет, творятся препятствия городам, которые просят дать возможность строить фортификации и укрепления", - написал Бондаренко.

Секретарь Киевсовета пояснил, что 17 мая и. городского головы Чернигова Александр Ломако обратился к обществу Киева с просьбой профинансировать строительство фортификаций в Черниговской области на 25 млн грн. Понимая, что это направление вероятного удара агрессора по Киеву, мэр Киева Виталий Кличко поддержал инициативу общины Чернигова.

Минфин сначала согласовал выделение средств, а затем, очевидно получив указания, отозвал свое согласование, сообщил Бондаренко.

По его словам, вместо помощи от центральных властей общины вынуждены искать способы обойти препятствия.

"Правительство уже не считает угрозой наступление россиян? Очень напоминает ситуацию начала 2022 года, когда Киев еще до вторжения начал формирование ТРО, а оппоненты насмехались и называли нас паникерами. Насмеялись... Вместо того, чтобы совместными силами бороться с врагом, Киевский городской совет вынужден постоянно вынимать палки из колес и искать возможности, как законным способом обойти препятствия", - подчеркнул Бондаренко.

И.о. городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил, что запрос на строительство дополнительных фортификаций поступил от военных, однако денег на это у города нет.

"По запросу военного руководства Чернигов нуждается в укреплении фортификационных сооружений возле города. С бюджетом сейчас сложно, 800 млн НДФЛ изъяло государство. Изъяли у городов средства, а теперь еще и запретили получать помощь на строительство укреплений. Представьте уровень цинизма политиканов!.. Между безопасностью целого региона и мелкой политической ревностью чиновники избрали политику", - заявил Ломако.

Как сообщалось, во время майской сессии Киевсовета и.о. о. городского головы Чернигова Александр Ломако обратился к столичным депутатам и обществу Киева с просьбой помочь усилить фортификационные сооружения вокруг Чернигова. Мэр Киева Виталий Кличко поручил решить этот вопрос, отметив, что это и защита Киева с севера.