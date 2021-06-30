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Кабмін виділить понад 16 млн гривень постраждалим в АТО українцям

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів виділить 16 млн гривень постраждалим в АТО українцям. Відповідне рішення уряд ухвалив у ході сьогоднішнього засідання.

Про це повідомляє урядовий портал.

Кошти виділять Міністерству у справах ветеранів для надання одноразової грошової допомоги особам, які постраждали в антитерористичній операції.

"З цієї суми передбачено надати допомогу членам сімей 6 осіб, які загинули, та 13 особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції. Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету", - вказано у повідомленні.

З початку 2021 року Кабмін прийняв рішення спрямувати на ці цілі майже 57 млн гривень.

Одноразова допомога у разі встановлення інвалідності залежно від групи інвалідності виплачується у наступних розмірах:

  • І група - 400 прожиткових мінімумів,
  • ІІ група - 300 таких мінімумів,
  • ІІІ група - 250 таких мінімумів.

"У разі загибелі (смерті) допомога становить 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року загибелі (смерті). Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2270 гривень", - поінформували в уряді.

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