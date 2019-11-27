ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін виділив 600 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 16:58
Кабмін виділив 600 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів
Ілюстративне фото (mon.gov.ua)

Зараз школи в Україні потребують більше 1000 автобусів

Кабінет міністрів України спрямував 600 млн гривень у 2020 році на закупівлю автобусів для опорних шкіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що ця сума на 100 млн більше за аналогічні інвестиції минулого року. Передбачається, що традиційно усі закупівлі відбуватимуться на місцях, де краще розуміють потреби та можливості закладів. Всі кошти виділяються на засадах співфінансування, тобто місцеві бюджети мають докласти свої кошти.

Постанова передбачає наступний обсяг співфінансування:

  • не менш як 30% суми мають додати м. Київ, міста обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у місті обласного значення, а також області;
  • не менш як 10% суми - райони та ОТГ;
  • не менш як 5% суми - села (селища), що мають статус гірських населених пунктів, та населені пункти, розташовані на лінії зіткнення.

Сьогодні в Україні функціонують 843 опорні школи. Підвезення до цих шкіл здійснюється 6028 шкільними автобусами та 842 одиницями найманого/орендованого транспорту та іншими видами транспорту.

2016 року всього було закуплено 587 шкільних автобусів, 2017 року - 445 шкільних автобусів, 2018 року - 357 шкільних автобусів, станом на 01 серпня 2019 року - 103 шкільних автобусів, а потреба в шкільних автобусах складала 1 082 одиниць.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення спрямувати у 2020 році 400 млн гривень на обладнання харчоблоків у школах.

РБК-України писало, що уряд на засіданні 27 листопада виділив більше 200 млн гривень на зарплати медикам та вчителям.

Кабмін призначив мовного омбудсмена Кабмін розблокував виплату лікарняних
Новини України Кабінет Міністрів Українишкола
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся