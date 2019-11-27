Кабмін виділив 600 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів

Ілюстративне фото (mon.gov.ua)

Зараз школи в Україні потребують більше 1000 автобусів

Кабінет міністрів України спрямував 600 млн гривень у 2020 році на закупівлю автобусів для опорних шкіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що ця сума на 100 млн більше за аналогічні інвестиції минулого року. Передбачається, що традиційно усі закупівлі відбуватимуться на місцях, де краще розуміють потреби та можливості закладів. Всі кошти виділяються на засадах співфінансування, тобто місцеві бюджети мають докласти свої кошти.

Постанова передбачає наступний обсяг співфінансування:

не менш як 30% суми мають додати м. Київ, міста обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у місті обласного значення, а також області;

не менш як 10% суми - райони та ОТГ;

не менш як 5% суми - села (селища), що мають статус гірських населених пунктів, та населені пункти, розташовані на лінії зіткнення.

Сьогодні в Україні функціонують 843 опорні школи. Підвезення до цих шкіл здійснюється 6028 шкільними автобусами та 842 одиницями найманого/орендованого транспорту та іншими видами транспорту.

2016 року всього було закуплено 587 шкільних автобусів, 2017 року - 445 шкільних автобусів, 2018 року - 357 шкільних автобусів, станом на 01 серпня 2019 року - 103 шкільних автобусів, а потреба в шкільних автобусах складала 1 082 одиниць.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення спрямувати у 2020 році 400 млн гривень на обладнання харчоблоків у школах.

РБК-України писало, що уряд на засіданні 27 листопада виділив більше 200 млн гривень на зарплати медикам та вчителям.