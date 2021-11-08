Кабмін звільнив чотирьох заступників глави Мінекономіки
Кабінет міністрів звільнив чотирьох заступників міністра економіки України. Відповідне рішення уряд ухвалив під час позачергового засідання.
Згідно з документами, було звільнено:
- Гринюка Володимира Олексійовича з посади першого заступника міністра економіки (за власним бажанням);
- Глущенко Світлану Володимирівну з посади заступника міністра економіки (за власним бажанням);
- Голубицьку Крістіну Ігорівну з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади");
- Лева Михайла Олександровича з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади").