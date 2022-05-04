Уряд збільшив допомогу дітям, за яких не сплачують аліментів

Рішенням уряду визначено, що тимчасова державна допомога призначатиметься з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 2100 грн, для дітей віком від 6 до 18 років 2618 грн.

Також буде проведено з 1 січня 2022 року перерахунок розміру тимчасової державної допомоги, виплату якої було проведено у січні 0 травні 2022 року, із урахуванням виплачених сум цієї допомоги.

Нагадаємо, в січні Верховна рада збільшила мінімальний розмір аліментів на дитину. Зокрема, передбачено, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, що стягується з її матері, батька, не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для забезпечення її розвитку.