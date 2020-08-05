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Кабмін затвердив стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки

Київ, Середа 05 серпня 2020 14:21
Кабмін затвердив стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Названі типи територій, на яких буде фокусуватись регіональна політика

Кабінет міністрів затвердив державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Названі типи територій, на яких буде фокусуватись регіональна політика.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Мова йде про такі типи територій: гірські території Українських Карпат, узбережжя Чорного та Азовського морів, зони впливу міжнародних транспортних коридорів, прикордонні регіони в тому числі у несприятливих умовах, природно-заповідні території, міські агломерації, центри економічного зростання, монофункціональні міські поселення, сільські поселення у несприятливих умовах.

Стратегічними цілям регіонального розвитку є:

  • формування згуртованої країни у соціальному, економічному, екологічному, гуманітарному та просторовому рівнях,
  • підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів,
  • розбудова ефективного багаторівневого врядування.

Крім того, запроваджено нові підходи до політики регіонального розвитку:

  • перехід від переважно територіально нейтральної до територіально спрямованої політики розвитку територій на основі стимулювання використання їх власного потенціалу,
  • надання підтримки окремим територіям, що характеризуються особливими проблемами соціально-економічного розвитку тощо.

На засіданні уряду міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що центральним об’єктом державної політики визначили різні типи території та відійшли від стандартної прив’язки такої, як області села та міста.

Нагадаємо, Міністерство культури і інформаційної політики України спільно з міжнародними експертами сформувало "дорожню карту" розвитку туризму в Україні.

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