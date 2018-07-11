Кабмін затвердив проекти регіонального розвитку ще на 1,8 млрд гривень

Уряд схвалив другий перелік інвестиційних програм в регіонах

Кабінет міністрів України затвердив другий перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на суму 1,8 млрд гривень. Копія відповідного документа є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, затверджено ще 288 проектів на 1,8 млрд гривень, які будуть виділені Державним фондом регіонального розвитку. Всього на сьогодні затвердили 755 проектів на загальну суму 5,8 млрд гривень. Кошти спрямують на будівництво дитсадків, шкіл, медичних установ, розвиток спортивної інфраструктури, відновлення мостової та дорожньої інфраструктури і т. д. Відзначимо, що загальний обсяг фінансування Фонду у поточному році складає 6 млрд гривень.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в травні Кабмін підтримав інвестиційні проекти регіонального розвитку на понад 4 млрд гривень.