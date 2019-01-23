Кабмін затвердив порядок фінансування запуску МГУ

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Кошти виділяються, в тому числі, в рамках анбандлінга "Нафтогазу"

Кабінет міністрів затвердив порядок фінансування підготовки до запуску "Магістральних газопроводів України" в рамках анбандлінга НАК "Нафтогаз України". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді зазначають, що для продовження реформи газового сектора до початку здійснення "Магістральними газопроводами України" діяльності з транспортування газу необхідно вирішити питання фінансування поточної діяльності компанії. У зв'язку з цим на засіданні Кабміну затвердили порядок використання бюджетних коштів, які передбачені в 2019 році для підготовки до забезпечення виконання функцій оператора ГТС.

У постанові зазначено, що державна підтримка надається МГУ для підготовчих заходів, направлених на початок діяльності з транспортування газу у відповідності з вимогами Директиви Європарламенту та Ради ЄС від 13 липня 2009 року (так званого Третього енергопакету).

Також у порядку зазначено, що бюджетні кошти виділяються МГУ до початку діяльності з транспортування газу або до прийняття рішення про передачу прав держави у компанії під тимчасове управління НАК "Нафтогаз України".

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, української газотранспортної системи 2019 рік - вирішальний. Від того, чи вдасться уряду і НАК "Нафтогаз України" провести анбандлінг, багато в чому залежить залучення інвестицій для ГТС і збереження транзиту російського газу.