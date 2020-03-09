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Кабмін затвердив новий план боротьби з коронавірусом

Новини » Політика     09.03.2020 - 14:47
Кабмін затвердив новий план боротьби з коронавірусом
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Шмигаль доручив міністрам та керівникам ЦОВВ здійснити низку заходів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє урядовий портал.

До 11 березня МОЗ та Міністерство фінансів зобов’язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

Кабмін затвердив новий план боротьби з коронавірусом

Також Міністерству охорони здоров’я наказано розробити комунікаційний план по визначенню алгоритмів дій, якщо будуть виникати випадки коронавірусу і довести його до відома місцевих органів владі, а також відпрацювати питання створення мережі центрів по контролю і профілактиці захворювань.

Шмигаль доручив подати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту та з’ясувати чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів на індивідуальні засоби захисту. Керівник Антимонопольного комітету України повинен забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту.

Окрім цього, доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медавтомобілей.

Разом з тим, керівники відповідних відомств мають переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів необхідний для поповнення держрезерву.

Нагадаємо, Росія видворила в ОРДЛО українця з симптомами коронавірусу.

Додамо, в Китаї заявили, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.

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