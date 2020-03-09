Кабмин утвердил новый план борьбы с коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Шмыгаль поручил министрам и руководителям ЦОИВ осуществить ряд мер

Премьер-министр Денис Шмигаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает правительственный портал.

До 11 марта Минздрав и Министерство финансов обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздрава изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Также Министерству здравоохранения предписано разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Шмыгаль поручил представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты. Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговли средствами защиты.

Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобилей.

Вместе с тем, руководители соответствующих ведомств должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств необходимый для пополнения госрезерва.

Напомним, Россия выдворила в ОРДЛО украинца с симптомами коронавируса.

Добавим, в Китае заявили, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру как минимум до июня.