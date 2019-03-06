Кабмін затвердив нові критерії виявлення ризиків для перевірок бізнесу

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд схвалив ризик-орієнтований підхід до перевірок

Кабінет міністрів України затвердив нові критерії визначення ризиків для перевірок бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, члени уряду схвалили ризик-орієнтований підхід до проведення перевірок, який передбачає розширення переліку або навпаки скасування критеріїв визначення ризику для окремих сфер діяльності. Нові критерії визначення ступеня ризику впроваджуються в наступних сферах:

діяльності, спрямованої на зниження рівня споживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення (наприклад, перевірки кафе і ресторанів на виконання ними правил організації спеціально відведених місць для куріння);

забезпечення біологічної та генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів (ГМО) на підприємствах АПК;

законодавчо регульованої метрології;

безпеки залізничного транспорту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін скасовує ряд застарілих норм в рамках дерегуляції.