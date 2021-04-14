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Кабмін затвердив Нацстратегію безбар’єрного простору і створив Раду безбар’єрності

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 18:09
Кабмін затвердив Нацстратегію безбар’єрного простору і створив Раду безбар’єрності Фото: створити Раду безбар’єрності запропонувала перша леді Олена Зеленська (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів затвердив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні. Також уряд створив Раду безбар’єрності, запропоновану першою леді Оленою Зеленською.

Про це повідомляє сайт президента України.

Як зазначається, вперше в Україні затверджено розраховану на 10 років державну стратегію, яка ставить за мету створення до 2030 року безбар’єрного та інклюзивного простору.

Документ передбачає не лише покращення доступності інфраструктури міст і громад, а й підтримку всіх громадян, які відчувають бар’єри в освіті, працевлаштуванні, започаткуванні своєї справи, отриманні послуг, доступі до інформації та інших сферах життя.

"Для мене важливо, що Кабмін затвердив першу Нацстратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні. Мені здається, зараз вона дуже на часі. В суспільстві сформувався запит на безбар’єрність, і лише системні дії здатні руйнувати бар’єри в суспільстві. Стратегія - це перший, але важливий крок", - зауважила Олена Зеленська.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що стратегія є важливим документом на шляху актуалізації теми безбар’єрності на рівні органів державної влади.

"Безбар’єрність як нова суспільна норма - це місток, який ще міцніше з'єднає Україну з прогресивними європейськими країнами, де принцип рівних прав та можливостей стоїть в основі усіх державницьких рішень", - зазначив Шмигаль.

Водночас Рада безбар’єрності здійснюватиме моніторинг виконання передбачених заходів Нацстратегії, сприятиме розробці та реалізації програм, звітуватиме про виконання цільових показників, а також готуватиме пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази та підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору.

До складу Ради безбар’єрності при Кабінеті міністрів увійдуть представники уряду, міжнародних організацій, громадські діячі, галузеві експерти.

Нагадаємо, розробка стратегії відбувалася у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання указу президента України.

Над її створенням працювала міжвідомча робоча група Кабміну із залученням експертного середовища, профільних громадських організацій, бізнес-асоціацій та науковців.

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