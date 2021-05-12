Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні

Кабінет міністрів у середу, 12 травня, ухвалив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні. Документ має на меті забезпечення застосування штучного інтелекту у низці сфер.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні .

Нагадаємо, наразі в Україні працюють над впровадженням штучного інтелекту в судову систему. Над експериментальним проектом, який планують запустити протягом 2022 року в одному з районних судів, працюють Мінцифра та Вища рада правосуддя.

Тим часом в Європейському союзі заговорили про обмеження використання штучного інтелекту в декількох сферах. Використання штучного інтелекту пропонують обмежити у сферах масового спостереження та соціальних кредитних рейтингів.