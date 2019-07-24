Кабмін встановив вартість індивідуальних автономерів

Кабінет міністрів України визначив вартість індивідуальних автомобільних номерів. Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, у ході засідання Кабмін схвалив проект постанови "Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 4 червня 2007 p. №795 і від 30 серпня 2007 р. №1076".

"На сьогодні можливість автовласників офіційно підібрати номерний знак з бажаною комбінацією обмежена. Зокрема, на рівні нормативно-правових актів передбачена додаткова плата лише за 18 номерних знаків, які мають комбінацію із чотирьох однакових цифр (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) і в межах від 0001 до 0009. Решта номерних знаків видається за звичайною вартістю у простій послідовності. Така ситуація створює умови для корупційних проявів, пов'язаних з наданням привілеїв у видачі номерних знаків, на які є підвищений попит, але які не входять до зазначеного переліку номерних знаків", - зазначається у пояснювальній записці.

Даним проектом передбачається розширити перелік платних номерних знаків, які мають підвищений попит серед автовласників, і закріпити нормативно їх ринкові ціни, а також збільшити вартість 18 комбінацій номерних знаків щонайменше утричі, що, у свою чергу, забезпечить додаткове наповнення бюджету, створить зрозумілий та можливий механізм обрання номерного знака серед тих, які мають підвищений попит.

Тож, постановою визначається, що видача (заміна) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію, коштує:

із чотирьох однакових цифр, послідовні комбінації цифр від 0001 до 0009 - 30 тисяч гривень;

із чотирьох цифр, три з яких однакові та розташовані підряд; із чотирьох цифр - двох послідовних пар однакових цифр; з послідовних цифр 0123 та 1234 - 10 тисяч гривень;

із чотирьох цифр, що починається з двох нулів, а дві наступні цифри неоднакові - 8 тисяч гривень;

із чотирьох цифр, що містить три однакові цифри, які розташовані не підряд; із чотирьох цифр, з яких однаковими є перша і третя, а також друга і четверта, або перша і четверта, а також друга і третя - 4 тисячі гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2014 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час закупівлі номерних знаків для МВС було скоєно спекуляції на 34,4 млн гривень.

Нагадаємо, Кабмін в 2016 році передбачив, що органи місцевої влади за запитом зможуть отримувати відомості про номерний знак авто.