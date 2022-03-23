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Уряд спростив надходження гуманітарної допомоги через митний кордон України

Фото: гуманітарну допомогу в Україну буде доставляти простіше (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів врегулював питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану. Товари будуть визнаватися гуманітарною допомогою за декларативним принципом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 22 березня 2022 р. № 344.

Згідно з постановою, пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні закону "Про гуманітарну допомогу") здійснюється за місцем перетину митного кордону шляхом подання декларації без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

"Товари… визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України