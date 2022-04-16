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Уряд унормував застосування вогнепальної зброї цивільними особами під час війни

Фото: Кабмін унормував застосування вогнепальної зброї (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінету міністрів України затвердив порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану. Рішення ухвалено 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Порядком унормовано питання надання цивільним особам повноважень на застосовування вогнепальної зброї у період воєнного стану. Також встановлено перелік правових підстав та алгоритм для прийняття цивільними особами рішень та інформування про застосовування вогнепальної зброї у взаємодії з військовим командуванням.

Постанову розробило Міністерство оборони на виконання статті 2 закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", у якій зазначено: "Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої відповідно до цього Закону, здійснюється аналогічно до застосування зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України