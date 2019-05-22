Кабмін таємно прийняв ключові рішення для енергетики

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв цілу низку документів, що регулюють роботу енергетичної галузі, в закритому режимі. У порядку денному на момент початку засідання ці документи не фігурували.

"Ми прийняли сьогодні проекти постанови, якими уточнюється процедура анбандлінуа "Нафтогазу", а також ми прийняли всі ключові документи, необхідні для запуску нового ринку електроенергії для роботи галузі в цілому. Мова йде про покладання спеціальних зобов'язань на "Енергоатом", "Укргідроенерго" та частково на "Укренерго", про порядок проведення аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми контрактами, про порядок проведення конкурсу на введення нових генеруючих потужностей і інші", - повідомив РБК-Україна один з членів уряду, який не побажав назвати своє ім'я.

Міністр уточнив виданню, що рішення внести ці документи до порядку денного засідання були прийняті безпосередньо перед його початком. "Ми домовилися, що приймемо ці постанови без розгляду у ході засідання, а за спрощеною процедурою. Тобто, на виконання 21-го параграфа регламенту уряду", - уточнив співрозмовник. Інше високопоставлене джерело в Кабміні, повідомило при цьому, що ніякої "закритою частини засідання не було" і "всі рішення приймалися публічно".

Втім, публічно в ході засідання прем'єр Володимир Гройсман все ж не згадав, що порядок денний оновилася, а також не назвав додані документи в переліку тих, які затверджуються за спрощеною процедурою. "З голосу" члени уряду їх теж до розгляду не пропонували.

Деякі з прийнятих документів раніше були оприлюднені до обговорення на офіційному сайті Міненерговугілля, а проект, що стосується поділу (анбандлінгу) "Нафтогазу", що обговорювалося на минулому тижні в ході наради з прем'єр-міністром. Але фінальну версію проектів постанов перед їх прийняттям уряд з державними підприємствами галузі не погодив.

"З "Укренерго" прийняті на засіданні уряду проекти рішень не узгоджувалися. Ми не знаємо, в якій редакції їх сьогодні затвердив Кабмін. Ми, як і всі, мали можливість ознайомитися лише з деякими проектами, які Міненерговугілля нещодавно оприлюднило на офіційному сайті. Тексти цих документів, на нашу думку, потребують суттєвого доопрацювання і містять серйозні корупційні ризики. Якщо уряд їх схвалив у такому вигляді, це може призвести до значних негативних наслідків у роботі енергогалузі", - повідомив РБК-Україна керівник ДП "НЕК "Укренерго"" Всеволод Ковальчук.

У прес-службі НАК "Нафтогаз України" виданню підтвердили, що офіційних документів для обговорення, які стосуються процедури анбандлінг, до сьогоднішнього засідання Кабміну в компанію не направляв. У НАЕК "Енергоатом" РБК-Україна повідомили, що проект постанови про спецобов'язки офіційно також з держпідприємством не обговорювалося. "Виходить, що уряд приймає ключові для галузі документи, за якими нам у цій галузі всім потім працювати, не вислухавши ані наших пропозицій, ані наших зауважень. А якщо норми цих документів неможливо буде виконати, як тоді бути?" - сказав топ-менеджер однієї з енергетичних держкомпаній.