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Кабмин создал Центр авиации СБУ

Киев, Пятница 22 марта 2024 16:48
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Кабмин создал Центр авиации СБУ Иллюстративное фото: в СБУ создали Центр авиации (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины в ходе заседания согласовал создание Центра авиации Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По словам Мельничука, предложила создать бюджетное учреждение "Центр авиации СБУ" сама Служба безопасности и направила свою инициативу правительству.

Более детальных подробностей насчет Центра авиации Мельничук не раскрыл.

Участие СБУ в защите Украины

Напомним, Служба безопасности Украины принимает активное участие в защите нашей страны от российского вторжения. В частности, бойцы Службы неоднократно атаковали российские судна в Черном море при помощи дронов.

В частности, 15 сентября прошлого года источники РБК-Украина рассказали, что сотрудники СБУ подбили дронами российский ракетный корабль "Самум" в Крыму.

Также недавно СБУ показала тестирование первого дрона Sea Baby из тех, на которые донатили украинцы. В общей сложности собрано почти 300 миллионов гривен на 35 единиц данного образца.

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