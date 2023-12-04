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Кабмин упростил назначение социальной помощи: что изменилось

Иллюстративное фото: Кабмин упростил назначение социальной помощи (decentralization.gov.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Министерство соцполитики упростило получение социальной стипендии и социальной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

С 1 января 2024 года студенты, пострадавшие от войны, смогут получать социальные стипендии. Это относится к учащимся учреждений профессионального высшего и высшего образования.

Кто может получать социальную стипендию

  • люди, находившиеся в российском плену;
  • заключены или любым другим способом лишены свободы из-за войны России против Украины;
  • дети вышеперечисленных категорий.

Список документов для получения социальной стипендии

Лица, которые были в плену или тюрьме из-за войны, смогут получить социальную стипендию, предоставив выписку из Единого реестра лиц (Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины).

Их дети также могут получить стипендию, предоставив ту же справку или копию решения (протокола) об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Участникам боевых действий и их детям для оформления социальной стипендии достаточно будет предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если еще не оформлено удостоверение участника боевіх действий (УБД).

Также упрощена процедура получения социальной помощи для следующих категорий граждан:

  • лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;
  • лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью.

Выплаты в Украине

Ранее мы писали, каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты на полгода.

Также стало известно, что Украина продлила программу поддержки семей в прифронтовых регионах. Выплаты предназначены взрослым и детям.

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Министерство социальной политики