Кабмин упростил назначение социальной помощи: что изменилось

С 1 января 2024 года студенты, пострадавшие от войны, смогут получать социальные стипендии. Это относится к учащимся учреждений профессионального высшего и высшего образования.

Кто может получать социальную стипендию

люди, находившиеся в российском плену;

заключены или любым другим способом лишены свободы из-за войны России против Украины;

дети вышеперечисленных категорий.

Список документов для получения социальной стипендии

Лица, которые были в плену или тюрьме из-за войны , смогут получить социальную стипендию, предоставив выписку из Единого реестра лиц (Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины).

Их дет и также могут получить стипендию, предоставив ту же справку или копию решения (протокола) об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Участникам боевых действий и их детям для оформления социальной стипендии достаточно будет предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если еще не оформлено удостоверение участника боевіх действий (УБД).

Также упрощена процедура получения социальной помощи для следующих категорий граждан:

лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;

лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью.

Выплаты в Украине

Ранее мы писали, каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты на полгода.

Также стало известно, что Украина продлила программу поддержки семей в прифронтовых регионах. Выплаты предназначены взрослым и детям.