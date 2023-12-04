Кабмин упростил назначение социальной помощи: что изменилось

Министерство соцполитики упростило получение социальной стипендии и социальной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
С 1 января 2024 года студенты, пострадавшие от войны, смогут получать социальные стипендии. Это относится к учащимся учреждений профессионального высшего и высшего образования.
Кто может получать социальную стипендию
Список документов для получения социальной стипендии
Лица, которые были в плену или тюрьме из-за войны, смогут получить социальную стипендию, предоставив выписку из Единого реестра лиц (Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины).
Их дети также могут получить стипендию, предоставив ту же справку или копию решения (протокола) об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Участникам боевых действий и их детям для оформления социальной стипендии достаточно будет предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если еще не оформлено удостоверение участника боевіх действий (УБД).
Также упрощена процедура получения социальной помощи для следующих категорий граждан:
Ранее мы писали, каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты на полгода.
Также стало известно, что Украина продлила программу поддержки семей в прифронтовых регионах. Выплаты предназначены взрослым и детям.
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