Кабмин упростил правила предоставления статуса УБД

Что изменится для военных

В правительстве объясняют, что ранее военные, которые уже имели статус УБД, могли столкнуться с бюрократическими препятствиями при оформлении статуса за участие в отпоре полномасштабной агрессии России. Причиной являлись юридические коллизии и отсутствие четкого механизма для таких случаев.

Изменения должны устранить эти препятствия. Теперь статус УБД по общей процедуре будут предоставлять независимо от того, получал ли человек его раньше по другому основанию.

Это касается военных, имеющих право на статус за разные периоды и виды деятельности, предусмотренные статьей 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В частности, речь идет об участии в боевых действиях на территории других государств, разминировании и специальных задачах, антитеррористической операции и операциях Объединенных сил, а также в мероприятиях по защите Украины после начала полномасштабного вторжения. Отдельные основания предусмотрены для участников движения сопротивления и лиц, вовлеченных в конфиденциальное сотрудничество .

Как будут оформлять документы, если оснований несколько

Если военный имеет право на статус УБД по нескольким основаниям одновременно, ему будут выдавать одно бумажное удостоверение - по выбранному основанию.

Информацию о наличии статуса по другим основаниям можно будет подтвердить выпиской из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Также правительственные изменения учитывают возможность автоматического предоставления статуса через электронные реестры.

Кого касаются изменения

По данным Кабмина, новые правила позволят около тысяче военнослужащих, которые участвовали в защите страны на разных этапах, оформить статус УБД за участие в отражении полномасштабного вторжения.

В правительстве также отмечают, что изменения должны помочь избежать ситуаций, когда из-за юридических или технических разногласий военные сталкиваются с препятствиями в оформлении статуса и реализации связанных с ним прав.

Что делать военным

Военнослужащим, которые раньше не могли оформить статус из-за наличия другого удостоверения УБД, следует следить за официальной публикацией изменений и вступлением их в силу.

После этого они смогут обратиться в уполномоченные органы с заявлением. Также следует подготовить документы, подтверждающие участие в боевых действиях или выполнение соответствующих задач, в частности, справки, приказы и другие подтверждения.