Кабмін зберіг 40%-е зростання витрат на Офіс президента в держбюджеті-2021

Видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента в 2021 році складуть 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).

Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання, який оприлюднений на сайті Верховної ради (проект № 4000).

У порівнянні з проектом державного бюджету, який уряд подав до Верховної ради у вересні, сума витрат на обслуговування діяльності президента та Офісу президента не змінилася.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів передав до Верховної ради проект державного бюджету на 2021 рік. Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн.

Витрати в проекті держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж в першому читанні.