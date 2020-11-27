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Кабмін зберіг 40%-е зростання витрат на Офіс президента в держбюджеті-2021

Автор: Олександр Білоус

У порівнянні з першим читанням план витрат не змінився - 1,227 млрд гривень

Видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента в 2021 році складуть 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).

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Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання, який оприлюднений на сайті Верховної ради (проект № 4000).

У порівнянні з проектом державного бюджету, який уряд подав до Верховної ради у вересні, сума витрат на обслуговування діяльності президента та Офісу президента не змінилася.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів передав до Верховної ради проект державного бюджету на 2021 рік. Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн.

Витрати в проекті держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж в першому читанні.

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