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Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Полоскова

Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА) Анатолія Полоскова. Рішення принято 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення уряду.

Він виконує обов'язки голови ОДА з грудня 2020 року.

Що відомо про Полоскова

Зазначимо, Анатолій Полосков народився в 1968 році. Він працював на різних посадах в банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

При цьому Олексій Петров (попередній голова) обіймав посаду голови Закарпатської ОДА з 23 квітня, таким чином не пробувши на посаді і року.

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