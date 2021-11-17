Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Полоскова

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на рішення уряду.

Він виконує обов'язки голови ОДА з грудня 2020 року.

Що відомо про Полоскова

Зазначимо, Анатолій Полосков народився в 1968 році. Він працював на різних посадах в банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

При цьому Олексій Петров (попередній голова) обіймав посаду голови Закарпатської ОДА з 23 квітня, таким чином не пробувши на посаді і року.