Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Полоскова

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА) Анатолія Полоскова. Рішення принято 17 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення уряду.
Він виконує обов'язки голови ОДА з грудня 2020 року.
Зазначимо, Анатолій Полосков народився в 1968 році. Він працював на різних посадах в банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.
При цьому Олексій Петров (попередній голова) обіймав посаду голови Закарпатської ОДА з 23 квітня, таким чином не пробувши на посаді і року.