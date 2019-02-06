Кабмін погодив склад наглядової ради АМПУ

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

До наглядової ради увійшли фахівці з Німеччини, Нідерландів та Бельгії

Кабінет міністрів затвердив склад наглядової ради "Адміністрації морських портів України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що незалежними членами наглядової ради АМПУ призначені Хуртьєне Вольфганг (Hurtienne Wolfgang), Ян Ван Шоонховен (Jan Van Shoonhoven), Патрік Верховен (Patrick Verhoeven), Юлія Клименко. Представниками держави в наглядовій раді стануть Дмитро Барінов, Антон Ященко, Тарас Троцький.

Також повідомляється, що незалежне оцінювання кандидатів проводила міжнародна компанія з пошуку і добору керівного персоналу Boyden Global Executive Search.

Зазначимо, конкурс на посади незалежних членів нагядової ради було оголошено 11 жовтня минулого року. На участь у відборі подали заяви 85 кандидатів, з них 46 українців.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що в Україні в 2019 році планується сформувати наглядові ради ще п'яти великих державних компаній. Він також додав, що це будуть наглядові ради, в яких більшість місць буде відведено незалежним кандидатам.