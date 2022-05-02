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Кабмін погодив відсторонення гендиректорки "Укргазвидобування"

Фото: Олена Кобець (крайня праворуч) (facebook.com/NaftogazUGV)
Автор: Антон Федорців

Кабінет міністрів погодив рішення правління "Нафтогазу" про відсторонення з посади генеральної директорки "Укргазвидобування" Олени Кобець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Уряд своїм розпорядженням підтвердив відсторонення Кобець з посади. Її повноваження тимчасово виконуватиме перший заступник гендиректора "Укргазвидобування".

Кабмін попередньо погодив рішення правління НАК "Нафтогаз України" щодо відсторонення генеральної директорки від здійснення повноваження. Обов'язки керівника держпідприємства виконувати Олександр Романюк.

Раніше уряд виділив Мінекономіки 1,882 млрд гривень для виплат по 6500 гривень за програмою "єПідтримка". Кошти надійдуть з резервного фонду держбюджету.

До слова, Верховна Рада отримала план економічного відновлення України від Офісу президента та Кабінету міністрів.

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