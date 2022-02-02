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Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОДА

Автор: Анастасія Рокитна

Уряд погодив призначення нового голови Київської ОДА. Рішення прийнято 2 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення уряду.

Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, зараз він виконує обов'язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Хто зараз голова Київської ОДА

Сьогодні головою Київської обласної державної адміністрації є Василь Володін.

Рішення про призначення нового голови ОДА приймає президент України.

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