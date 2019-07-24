Кабмін погодив призначення нового глави Івано-Франківської ОДА

Фото: Денис Шмигаль (facebook.com)

Кабмін погодив призначення на посаду директора Бурштинської ТЕС

Кабінет міністрів України погодив призначення директора Бурштинської ТЕС Дениса Шмигаля на пост глави Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Про це журналістам після засідання уряду розповів представник президента в Кабміні Андрій Герус, передає РБК-Україна.

Таке рішення уряд прийняв на засіданні 24 липня.

"Були (кадрові рішення, - ред.) по губернатору. Уряд сьогодні схвалив подання на губернатора Івано-Франківської області", - зазначив Герус.

Відзначимо, Шмигаль у січні минулого року став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"). До цього він обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації, а також був заступником начальника Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області.

Нагадаємо, в кінці червня Кабінет міністрів України погодив усі вісім кандидатур президента Володимира Зеленського на голів обласних державних адміністрацій і направив їх на розгляд глави держави.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 червня президент Зеленський звільнив 15 голів ОДА: Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької областей.