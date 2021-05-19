Кабмін зможе призначати директора НАБУ: комітет рекомендував Раді прийняти законопроект

Він зазначив, що комітет розглянув законопроект 5459-1, внесений Олексадром Корнієнком, Давидом Арахамією, Сергієм Іонушасом і Анастаією Радіною

"Щойно комітет рекомендував Раді прийняти його за основу", - повідомив Юрчишин.

Законопроектом пропонується передати Кабміну повноваження звільняти і призначати директора НАБУ.

Канадідатів на цю посаду відбере конкурсна комісія, яка складатиметься з 3 членів, яких призначить Кабмін на свій розсуд, і 3 членів, яких Кабмін призначить за поданням міжнародних партнерів.

Законопреокт свідчить, що Артем Ситник виконуватиме свої повноваження директора до обрання його наступника. Сама процедура обрання запуститься з момент набрання Законом чинності.