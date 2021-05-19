Кабмін зможе призначати директора НАБУ: комітет рекомендував Раді прийняти законопроект

Антикорупційний комітет рекомендував Раді прийняти законопроект про НАБУ. Його раніше внесли депутати від " Слуги народу"
Про це повідомив РБК-Україна перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин.
Він зазначив, що комітет розглянув законопроект 5459-1, внесений Олексадром Корнієнком, Давидом Арахамією, Сергієм Іонушасом і Анастаією Радіною
"Щойно комітет рекомендував Раді прийняти його за основу", - повідомив Юрчишин.
Законопроектом пропонується передати Кабміну повноваження звільняти і призначати директора НАБУ.
Канадідатів на цю посаду відбере конкурсна комісія, яка складатиметься з 3 членів, яких призначить Кабмін на свій розсуд, і 3 членів, яких Кабмін призначить за поданням міжнародних партнерів.
Законопреокт свідчить, що Артем Ситник виконуватиме свої повноваження директора до обрання його наступника. Сама процедура обрання запуститься з момент набрання Законом чинності.
Раніше повідомлялося, що в четвер планують розглянути законопроект про призначення директора Національного антикорупційного бюро Кабінетом Міністрів.
РБК-Україна писало, що директора НАБУ Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінитися в рамках приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.