RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін зможе призначати директора НАБУ: комітет рекомендував Раді прийняти законопроект

Автор: Олег Черниш

Антикорупційний комітет рекомендував Раді прийняти законопроект про НАБУ. Його раніше внесли депутати від " Слуги народу"

Про це повідомив РБК-Україна перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин.

Він зазначив, що комітет розглянув законопроект 5459-1, внесений Олексадром Корнієнком, Давидом Арахамією, Сергієм Іонушасом і Анастаією Радіною

"Щойно комітет рекомендував Раді прийняти його за основу", - повідомив Юрчишин.

Законопроектом пропонується передати Кабміну повноваження звільняти і призначати директора НАБУ.

Канадідатів на цю посаду відбере конкурсна комісія, яка складатиметься з 3 членів, яких призначить Кабмін на свій розсуд, і 3 членів, яких Кабмін призначить за поданням міжнародних партнерів.

Законопреокт свідчить, що Артем Ситник виконуватиме свої повноваження директора до обрання його наступника. Сама процедура обрання запуститься з момент набрання Законом чинності.

Раніше повідомлялося, що в четвер планують розглянути законопроект про призначення директора Національного антикорупційного бюро Кабінетом Міністрів.

РБК-Україна писало, що директора НАБУ Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінитися в рамках приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України законопроектНАБУ