Кабмин одобрил бюджетную декларацию 2026-2028 с двумя сценариями войны

Это комплексное решение имеет целью обеспечить стабильность и предсказуемость финансовой политики государства, а также рациональное управление бюджетными ресурсами", - отмечается в сообщении правительства.

В то же время декларация учитывает все ключевые приоритеты Украины, включая евроинтеграционный курс.

Документ разработали в сотрудничестве с главными распорядителями средств и после длительных консультаций с Международным валютным фондом. Правительство подчеркивает, что положения декларации базируются на стратегических ориентирах развития страны.

В проекте предусмотрено два базовых сценария развития событий: оптимистический - с постепенным улучшением ситуации с безопасностью с 2026 года, и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России. В случае сохранения войны финансирование сектора безопасности и обороны не будет ниже уровня 2025 года.

"Мы закладываем оба сценария, чтобы оставаться гибкими и готовыми к любым изменениям. Но в то же время - выполним все обязательства перед нашими международными партнерами", - отметили в Кабмине.

Правительство также подчеркнуло, что независимо от развития событий, расходы на оборону и безопасность будут оставаться ключевым приоритетом. Кроме того, документом предусмотрены макропоказатели, такие как уровень минимальной зарплаты, прожиточный минимум и предельные суммы бюджетных расходов.

Следующим шагом станет представление декларации на рассмотрение Верховной Рады