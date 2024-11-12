ua en ru
Вт, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин расширил список основных лекарств: какие медикаменты были добавлены

Вторник 12 ноября 2024 20:10
UA EN RU
Кабмин расширил список основных лекарств: какие медикаменты были добавлены Фото: аптека (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Кабинет министров Украины внес изменения в Национальный перечень основных лекарственных средств, добавив четыре новых препарата, прошедших государственную оценку медицинских технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета Министров Украины в парламенте Тараса Мельничука.

Таким образом, в перечень вошли:

  • Ривароксабан - средство для регулирования коагуляции крови, применяется для профилактики тромбоза.
  • Фибриноген человека - плазмозаменяющее средство, помогающее восстанавливать уровень фибриногена у пациентов, важного для свертывания крови.
  • Формотерол + Беклометазон - комбинированный препарат для поддержания функций органов дыхания, применяется при бронхиальной астме и других легочных заболеваниях.
  • Дапаглифлозин - средство для лечения хронических заболеваний почек, а также диабета, помогающего улучшить функционирование почек и контролировать уровень сахара.

Добавление этих препаратов в Нацперечень означает, что они станут доступнее пациентам через государственные программы медицинского обеспечения.

Это расширение направлено на повышение доступности лечения для пациентов с сердечно-сосудистыми, респираторными и почечными заболеваниями, а также снижение расходов пациентов на лекарства, необходимые для длительного использования.

Также напомним, что в Украине легализовали медицинский каннабис. В Министерстве здравоохранения объяснили гражданам, с какими болезнями могут назначаться лекарства на его основе.

Известно, что выращивание и обращение каннабиса строго будет контролироваться государством , в частности через систему лицензирования, а медикаменты будут доступны только по электронным рецептам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Медицинская помощь Здоровье
NEWS
Зачем РФ подорвала дамбу Кураховского водохранилища: что говорит эксперт
Зачем РФ подорвала дамбу Кураховского водохранилища: что говорит эксперт
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города