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Кабмин разработал пилотный проект по финансированию соцучреждений, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров разработал пилотный проект о переходе некоторых соцзаведений на финансирование по модели того, как работает система медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.

"В рамках реформы социального сектора также есть сегодня в повестке дня пилотный проект о переходе некоторых соцзаведений на финансирование по модели того, как работает система медицинских гарантий", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас в Украине на медицинские учреждения выделяется не фиксированная сумма, а идут выплаты за количество услуг, предоставленных пациентам. В рамках пилотного правительство планирует ввести похожую модель для социальных услуг в двух заведениях Минсоцполитики.

"Мы уже видели, что такая модель способствует повышению качества услуг и эффективности использования бюджетных средств. Поэтому будем ее применять и развивать", - добавил премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине в 2023 году изменится принцип предоставления сразу шести видов социальной помощи. Их обещают предоставлять быстрее, качественнее и доступнее.

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Министерство социальной политикиДенис Шмыгаль