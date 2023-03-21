Кабмин разработал пилотный проект по финансированию соцучреждений, - Шмыгаль

"В рамках реформы социального сектора также есть сегодня в повестке дня пилотный проект о переходе некоторых соцзаведений на финансирование по модели того, как работает система медицинских гарантий", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас в Украине на медицинские учреждения выделяется не фиксированная сумма, а идут выплаты за количество услуг, предоставленных пациентам. В рамках пилотного правительство планирует ввести похожую модель для социальных услуг в двух заведениях Минсоцполитики.

"Мы уже видели, что такая модель способствует повышению качества услуг и эффективности использования бюджетных средств. Поэтому будем ее применять и развивать", - добавил премьер.