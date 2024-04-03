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Кабмин рассмотрит петицию по перенаправлению денег, выделенных на телемарафон, на закупку дронов

Фото: Кабинет министров Украины (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Электронная петиция на сайте Кабинета министров, в которой правительство призывают перенаправить средства, предназначенные для финансирования телемарафона "Единые новости" и телеканала FREEDOM, на армию получила ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства, Facebook автора петиции, героя Украины Павла Билоуса.

"Сообщаем, что поданная вами электронная петиция в определенный срок набрала необходимое количество голосов. Ожидайте ответа на петиции", - говорится в обращении.

В петиции Билоуса говорится, что финансирование телемарафона "Единые новости" и телеканала FREEDOM дорого обходится государству - в 2022 и 2023 годах на них потратили 2,13 млрд грн. А на 2024 год на финансирование телемарафона заложено 1,5 млрд. грн.

Автор просит правительство внести изменения в бюджет на 2024 год, чтобы эти средства были направлены на закупку необходимого оборудования для вооруженных сил Украины, в частности, беспилотников и пикапов.

Билоус подсчитал, что за средства, потраченные на финансирование указанных телеканалов за два года, можно приобрести около 22 тысяч квадрокоптеров DJI Mavic 3 или 4 тысячи пикапов.

По мнению автора и подписантов петиции, телемарафоны не только обходятся государству в миллиарды гривен, но часто служат инструментом политических манипуляций и обогащения медиа-магнатов за счет бюджета.

"Они используют пропагандистские приемы, такие как выборочный подбор фактов, извращение событий, непропорциональное доминирование партии Президента на эфирах прославления личности президента и его команды. Такая информационная политика подрывает демократические ценности, способствует расколу общества", - говорится в петиции.

Белоус и его единомышленники считают, что такие информационные проекты вредят национальной безопасности, экономике и демократическому развитию страны. Потому призывают прекратить их трансляцию и переориентировать финансирование на нужды обороны Украины.

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