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Кабмін дозволив навчати майбутніх водіїв в онлайн форматі

Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів України дозволив викладати теоретичну частину для майбутніх водіїв в онлайн форматі. Також можна буде замовити доставку водійських прав поштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

"Мова йде про забезпечення права на дистанційну освіту щодо як підготовки водіїв за допомогою Єдиної інформаційної системи МВС, так і щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використання засобів поштового зв'язку", - зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Таким чином, автошкола має повідомити в найближчий територіальний сервіс МВС про те, що буде навчати онлайн при реєстрації групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має проводитися для груп у складі не більше 10 осіб.

Відзначимо, з початку карантинних обмежень в 2020 році багато автошкол в Україні перейшли на дистанційне викладання теоретичної частини.

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