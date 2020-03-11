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Кабмін розглядає питання щодо введення обмежень в Україні через коронавірус

Новини » Політика     11.03.2020 - 12:40
Кабмін розглядає питання щодо введення обмежень в Україні через коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Триває засідання уряду, де обговорюють питання введення карантину

Кабінет міністрів розглядає питання щодо введення обмежень в Україні через коронавірус. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко розповів, що вчора відбулося засідання комісії, де були заслухані пропозиції на національному рівні.

"Вчора відбулося засідання комісії. Заслухані пропозиції на національному рівні і від глав облдержадміністрацій, триває засідання уряду і після буде повідомлення, які заходи будуть запроваджені", - розповів він.

РБК-Україна писало, що у Києві вводиться карантин через коронавірус, у зв'язку з цим буде заборона масових заходів і закриття шкіл.

Нагадаємо, станом на 11 березня Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри про захворювання на коронавірус, із яких 1 підтверджено (3 березня), ще 1 зразок перебуває на стадії дослідження.

Крім того, Міністерство закордонних справ України, на тлі збільшення кількості захворювань на коронавірус, оприлюднило рекомендації громадянам, які перебувають у Японії та Ізраїлі.

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