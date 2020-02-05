Кабмін розширив перелік пільгових категорій дітей

Кабінет міністрів розширив перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Ці діти зможуть отримати оздоровчі послуги та відпочити в дитячих центрах "Артек" та "Молода гвардія" коштом держави. Як зазначив прем'єр, до переліку пільгових категорій дітей включено:

дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи ;

дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до процедури переходу на грошову форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги.

Згідно з проектом постанови, який є у розпорядженні РБК-Україна, "у разі подання заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом опалювального (неопалювального) сезону пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви".

РБК-Україна писало, що з 1 жовтня 2019 року в Україні запроваджена нова система монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг.