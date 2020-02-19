Кабмін розподілив 4 млрд гривень підтримки для аграріїв

Кошти підуть на здешевлення кредитів
Кабінет міністра України розподілив 4 млрд гривень державної підтримки аграріїв на 2020-й рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
За його словами, кошти будуть спрямовані на здешевлення кредитів, компенсацію вартості придбання сільгосптехніки українського виробництва та інше.
Крім того, кошти підуть на:
Фото: постанова Кабміну
Зазначимо, з 4 млрд гривень передбачалося виділити 1,2 млрд на програму компенсації кредитів, 1 млрд гривень - на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки і обладнання, 1 млрд гривень на підтримку тваринництва, а також по 400 млн гривень на садівництво і фермерство.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Держбюджет-2020 передбачає 240 млн гривень для формування статутного капіталу Фонду