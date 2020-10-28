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Кабмін просить ЄІБ про 25 млн євро для допомоги бізнесу у боротьбі з COVID-19

Україна, Середа 28 жовтня 2020 16:35
Кабмін просить ЄІБ про 25 млн євро для допомоги бізнесу у боротьбі з COVID-19
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів звернеться до Європейського інвестиційного банку з проханням профінансувати 25 млн євро для допомоги малим та середнім підприємствам у боротьбі з COVID-19. Уряд схвалив відповідне розпорядження на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Схвалити проект листа уряду України до Європейського інвестиційного банку щодо підтвердження належності пропозиції про фінансування проекту "Позика акціонерного товариства "ПроКредит Банк" для малих та середніх підприємств і
підприємств із середньою капіталізацією - надзвичайна допомога у
боротьбі із COVID-19", - вказано у документі.

Уряд уповноважив підписати даний лист міністра фінансів Сергія Марченка.

Нагадаємо, на початку жовтня Євросоюз погодив виділення Україні 190 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом. Ці гроші будуть виділені додатково до вже узгоджених 1,2 мільярда євро економічної допомоги.

Як писало РБК-Україна, в кінці березня Україна отримала від ЄІБ план по залученню позики на 40 млн євро для швидкого реагування і проведення необхідних заходів щодо подолання коронавірусу.

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