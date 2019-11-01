Кабмін закликають підтримати альтернативну енергетику

В Україні ринок відновлюваної енергетики лихоманить з початку червня через нові закони і правила, нові проблеми і неплатежі, нові загрози від старих і нових чиновників. Таку думку висловив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, інвестор і девелопер Ігор Тинний, коментуючи лист УАВЕ на адресу президента України та Верховної ради, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

За його словами, "ми не тільки приватні інвестори, ми ще й звичайні громадяни, ми ще й споживачі, ми ще й патріоти своєї країни".

"У нас багато іпостасей. І вголос говоримо політикам: перш ніж намагатися зруйнувати щось, створене іншими, спробуйте створити хоч щось самі!", - зазначив Тинний.

Він також закликав: перш, ніж критикувати відновлювану енергетику, необхідно згадати про низку важливих фактів.

"Системно хвора в Україні саме традиційна, а не відновлювана енергетика. Слово "паливо" у нас ідентично слову "корупція". Це стосується вугілля, нафти, дизеля, газу, урану і ТВЕЛів - всього. Українська енергетика одна з найбільш монополізованих у світі. Українська економіка сама найбільш енергоефективна в світі. Злочинне субсидування цін на електроенергію для населення за рахунок завищення цін для промисловості - робить біднішими і промисловість, і населення", - зазначає інвестор.

Співзасновник УАВЕ також нагадав, що українська генерація енергії вже зношена на 87%. Тому технологічні катастрофи на АЕС, ТЕС, ГЕС і шахтах неминучі, якщо в них активно не інвестувати. І в той же час Україна є нетто імпортером абсолютно всіх основних видів палива.

"Ми ввозимо на 6 мільярдів доларів щорічно тільки автомобільного палива. А газ, а паливо для АЕС, а вугілля. Ніякої продукції сільського господарства не вистачає, щоб компенсувати цей імпорт. Як результат - негативний платіжний баланс і знецінення валюти", - пояснив він, додавши, що новий вітроагрегат, сонячна панель або біореактор здорожують електричну енергію тільки спочатку, "але всього через 11 років вони будуть постачати на ринок найдешевшу енергію".

"І при цьому не вимагати ніякого імпорту нізвідки", - аргументував експерт.

У той же час сьогодні в "зелену" енергетику може інвестувати кожен, хоча його вкладення окупляться не відразу, а через 7-10 років. І тому замість держпідтримки традиційної енергетики держава має стимулювати розвиток "зеленої" генерації.

Так, Тинний нагадав, що шахтарі весь час шантажують владу і регулярно отримують мільярдні дотації з держбюджету, виробляючи при цьому смішну кількість продукції. Тому державний вуглепром повинні приватизувати "в найближчі місяці за будь-яку ціну".

"Тільки одне державне об'єднання "Артемовуголь" з'їло за рік понад мільярд гривень із держбюджету, не виробивши ніякої продукції", - додав він.

Девелопер при цьому нагадав і про жахливу екологічну ситуацію в Україні, тоді як в усьому світі стимулюється розвиток відновлюваної енергетики, "щоб вона заміняла традиційну".

Тому, на його думку, Кабміну терміново необхідно внести зміни в Енергетичну стратегію строком на 20 років з "примусовим виведенням вугільної генерації з експлуатації та багатократним збільшенням податку на викиди СО2".

"Розвиток відновлюваної енергетики в Україні вигідно всім тим, хто планує, що його діти будуть жити тут. І воно в корені суперечить інтересам тих, хто в Україні тільки заробляє гроші за принципом "тут і зараз". Тому що розуміє, що через 10-15 років зношені заводи буде простіше закрити, ніж підтримувати далі", - резюмував Тинний.