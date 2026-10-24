Кабмин назначил Юлию Свириденко представительницей Украины в инвестфонде из США

Кабмин сменил представителя Украины в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления. Новым уполномоченным лицом стала бывшая премьер-министр Юлия Свириденко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина №1116 от 23 октября.
Правительство отозвало предыдущего уполномоченного - бывшего заместителя министра экономики и окружающей среды Украины Егора Перелыгина - и делегировало в фонд Свириденко.
В настоящее время бывшая премьер-министр занимает должность проректора по развитию бизнес-образования в Киевской школе экономики.
Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления создали в рамках соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере природных ресурсов. Его задача – привлекать инвестиции в украинские проекты и способствовать восстановлению экономики.
В сентябре 2025 г. стороны перешли к практическому запуску фонда, а уже в октябре сообщили о формировании первого перечня потенциальных проектов в сферах критических минералов, энергетики и инфраструктуры.
А 2 октября фонд одобрил самый большой пакет инвестиций, в который вошли проекты в энергетике, сфере критических минералов и технологий двойного назначения.