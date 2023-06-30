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Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА. Что о ней известно

Фото: Елена Дума (oda-cg-gov-ua)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров на заседании в четверг, 30 июня, назначил руководителем Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елену Думу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Кабмине.

Начиная с 2006 года, Дума работала на различных руководящих должностях в органах государственной власти. Она сменила 12 должностей на госслужбе, последнюю место работы - Черниговская ОГА, где она работала заместителем главы администрации.

В их числе Кабинет министров, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Министерство аграрной политики и продовольствия. Также она работала в Министерстве юстиции, Фонде социального страхования.

Стоит отметить, что международная организация Transparency International Ukraine обращалась в Кабмин с просьбой не поддерживать кандидатуру Думы, потому что у нее нет соответствующего опыта.

С августа 2021 года обязанности главы АРМА исполнял Дмитрий Жоравович. Его предшественник Виталий Сигидин получил подозрение в присвоении 400 тысяч долларов.

Кандидатура Елены Думы была поддержана Конкурсной комиссией 28 июня.

АРМА

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, созданным в 2016 году. АРМА обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и/или по управлению активами, на которые наложен арест или конфисковано в уголовном производстве, или в деле о признании необоснованными активов и их взыскание в доход государства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что главой компании "Украинская оборонная промышленность" (правопреемник ДК "Укроборонпром") стал Герман Сметанин. Его назначение утвердил Кабинет Министров Украины.

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